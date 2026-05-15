Нет ни лесополосы, ни барьеров: что показал эколог на границе свалки и грядок в Салавате

Жители Салавата возделывают овощные культуры всего в нескольких сотнях метров от территории действующего мусорного полигона. Видеозапись, где запечатлены аккуратные грядки и буквально за ними — отходы и спецтехника, разлетелась по социальным сетям. Это спровоцировало очередную волну дискуссий: можно ли вообще без опаски употреблять в пищу такой урожай и на ком лежит ответственность за контроль подобного опасного соседства, сообщил mkset.ru.

По информации издания, новый виток обсуждений запустила публикация в Сети, автором которой выступил эколог Александр Веселов. На его кадрах хорошо виден мусорный полигон в Салавате: работают машины, возвышаются насыпи из отходов. А рядом — земельные наделы, где местные жители по-прежнему сажают картошку, морковь, свеклу и зелень.

По словам специалиста, сельскохозяйственные участки находятся буквально впритык к границе свалки. Именно этот факт больше всего возмутил пользователей соцсетей. Сам Веселов в разговоре о проблеме акцентирует внимание на более серьезных вещах, чем просто неприятный запах.

Эколог указывает на куда более опасные риски: высокую вероятность загрязнения самого грунта — почвы, а также грунтовых вод. А это уже чревато попаданием токсичных веществ в овощную продукцию и организм человека.

Ранее жители Салавата рассказали, как относятся к выращиванию овощей вблизи мусорного полигона.