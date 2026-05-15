Свыше 17,1 тыс. медицинских работников получают компенсацию за аренду съемного жилья в Московской области

В регионе активно поддерживают медицинских работников: свыше 17,1 тыс. специалистов уже получают ежемесячную компенсацию за аренду съемного жилья. Среди них — более 5,8 тыс. врачей и почти 11,3 тыс. представителей среднего медицинского персонала, сообщил заместитель председателя правительства и министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Размер выплаты зависит от ситуации и удаленности городского округа: до 30 тыс. руб. полагается одному медицинскому работнику, до 45 тыс. руб. могут получить супруги, если оба являются медработниками.

Эта мера поддержки — часть широкого комплекса социальных программ для медиков Подмосковья. Наряду с компенсацией за аренду жилья в регионе действуют и другие инициативы: программы «Социальная ипотека», «Приведи друга», «Земский доктор» и ряд иных мер, направленных на привлечение и удержание квалифицированных кадров в сфере здравоохранения.

