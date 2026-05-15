Жителям Московской области рассказали, как отправить ненужные вещи на переработку в 1 клик

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области напомнило жителям региона о возможности легко и быстро отправить ненужные вещи на переработку с помощью цифрового сервиса в приложении «Добродел».

Сервис доступен прямо на главной странице приложения либо через поисковую строку. За текущий год жители Подмосковья уже активно воспользовались этой возможностью: оформлено свыше 280 заявок, а на переработку отправлено 8,4 тонны вторичных ресурсов. Такой вклад помогает снизить нагрузку на свалки и способствует более рациональному использованию материалов.

Важное преимущество сервиса — его круглосуточная доступность: подать заявку можно в любое время суток, не подстраиваясь под рабочие часы организаций. При этом нет никаких ограничений на количество предметов, которые можно отправить на утилизацию за раз. Стоимость услуги указана на странице сервиса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации контейнерных площадок в регионе.