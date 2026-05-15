«Как борщ, который надоедает»: Добронравов чувствует себя заложником образа деревенского мужика из «Сватов»

Народный артист Федор Добронравов, известный миллионам зрителей по ролям в «Сватах», «Ликвидации» и «Шести кадрах», дал откровенное интервью интернет-порталу Кино Mail. В нем он признался , что чувствует себя заложником своего комедийного образа.

По словам актера, режиссеры настолько прочно ассоциируют его с амплуа простого деревенского мужика, что ему приходится отказываться от многих интересных предложений. Он не хочет всю жизнь играть одно и то же.

«Предлагают борщ, борщ, борщ. Конечно, обидно. Но я уже говорил, просто сейчас продюсерское кино. Они сразу считают: деньги, деньги, деньги», — отметил артист.

При этом Добронравов подчеркнул, что он действительно любит комедийный жанр и не представляет своей профессиональной жизни без него. Однако, по его мнению, нельзя все время сниматься только в комедиях.

Добронравов призвал коллег и продюсеров думать не только о деньгах, но и о современном поколении зрителей, которым нужно качественное и разнообразное кино.

