Ремонт искусственных неровностей провели на дорогах в шести округах Подмосковья

Ремонт искусственных неровностей провели на региональных дорогах в шести округах Подмосковья за неделю. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, были приведены в порядок «лежачие полицейские» в Пушкино, Коломне, Дмитрове, Подольске, Ступине и Луховицах.

К примеру, в Пушкино работы провели на Боткинской улице в микрорайоне Клязьма окружного центра. В Ступине отремонтировали объект в деревне Нивки. В Дмитрове ремонтные работы прошли на улице Кольцо, в Луховицах — в деревне Павловское.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе запустили рабочее движение по участку Южно-Лыткаринской автодороги от обхода поселка Октябрьский до Егорьевского шоссе.