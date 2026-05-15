Подмосковный нарколог рассказал о том, что алкоголь не может снижать артериальное давление

В обществе по‐прежнему распространено заблуждение: якобы употребление алкоголя помогает снизить артериальное давление. Специалисты Московского областного клинического наркологического диспансера решительно опровергают этот миф и предупреждают: использовать спиртное в качестве средства для нормализации давления не просто бесполезно, но и крайне опасно. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Главный внештатный специалист, психиатр‐нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин объяснил, почему такой подход категорически недопустим. Поначалу после приема спиртного действительно может наступить кратковременное ощущение расслабления — это связано с временным расширением сосудов. Однако этот эффект обманчив и длится недолго.

Вскоре ситуация меняется на противоположную: под воздействием алкоголя учащается сердцебиение, а сосуды резко сужаются. Кроме того, спиртные напитки провоцируют задержку жидкости в организме — из‐за этого увеличивается общий объем крови, что создает дополнительную нагрузку на сердце. В результате артериальное давление не снижается, а, напротив, повышается.

Если употреблять алкоголь регулярно, даже в небольших дозах, последствия становятся еще более серьезными. Давление может оставаться повышенным в течение нескольких дней, формируя устойчивые нарушения в работе сердечно‐сосудистой системы. Постепенно такие колебания ведут к развитию хронических проблем, ухудшая общее состояние здоровья и повышая риск осложнений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.