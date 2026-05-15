Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» сняли тесное кольцо с пальца ребенка в Наро-Фоминском округе

Все началось с того, что накануне мальчик получил в подарок долгожданное кольцо и решил его примерить. Ребенок так обрадовался новому украшению, что не стал снимать его на ночь. Однако спустя несколько часов он проснулся от сильной боли и дискомфорта: из‐за отека снять кольцо самостоятельно уже не получалось. Испугавшись, мальчик побежал к родителям.

Мать ребенка около 4:30 утра обратилась за помощью через единую службу экстренных вызовов «Система‐112». Незамедлительно выехала команда спасателей во главе со старшим смены Ильей Шаниным. На место также прибыла бригада скорой медицинской помощи.

Когда специалисты приехали, ситуация была непростой: кольцо плотно сидело на опухшем пальце, а металл оказался настолько прочным, что обычные методы не помогали. Специалисты задействовали специальный инструмент, позволяющий разрезать украшение без риска для здоровья мальчика. Когда кольцо удалось снять, медики осмотрели палец, обработали кожу спецраствором и убедились, что серьезных повреждений нет.

