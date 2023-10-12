Тепличный комплекс для выращивания цветов начали строить в Раменском

Тепличный комплекс для выращивания цветов на срез начали строить в Раменском в целях импортозамещения. Как сообщили в Мининвесте Подмосковья, в области уже выращивают хризантемы и розы. В связи с этим инвестор намерен выращивать цветы, доставляемые в РФ из других стран.

В комплексе можно будет выращивать тюльпаны, маттиолу, львиный зев, эустому и ранункулюс на протяжении всего года. В рамках первого этапа мощность объекта превысит два миллиона цветов ежегодно.

В запуск комплекса будет инвестировано около пятидесяти миллионов рублей. Сначала площадь объекта будет составлять два гектара, но в течение последующих лет ее увеличат вдвое.

Завершить возведение теплицы планируется в четвертом квартале этого года. Уже к 8 Марта здесь будут выращены 350 тысяч тюльпанов для торговых точек Подмосковья.