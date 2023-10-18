Тепличный комплекс в Раменском планирует вырастить семь миллионов тюльпанов к концу зимы

Тепличный комплекс «Цветком» в Раменском планирует вырастить семь миллионов тюльпанов к концу зимы. Об этом сообщили в Минсельхозпроде Подмосковья.

Комплекс уже получил первую партию луковиц. Сейчас растения находятся в холодильниках — во время «искусственной зимы» у них закладывается цветонос, а это напрямую влияет на качество цветка. После этого луковицы высадят в воду. Грунт не используется, чтобы ускорить рост. Кроме того, эта технология более экологична и экономична.

В теплицах проводят чистку и дезинфекцию. Также подготавливают инвентарь и ящики для сбора цветов.

В Подмосковье выращиванием цветов занимаются два десятка тепличных хозяйств. Каждый год к февралю и марту в них выращивают пятнадцать миллионов цветов. Ожидается, что объемы значительно увеличатся.