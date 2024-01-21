«Термин есть, но в законе не закреплен»: выяснилось, существует ли отцовский капитал

Всем известно такое понятие, как «материнский капитал», однако в последнее время в обществе все чаще говорят о так называемом «отцовском капитале». Экономист, профессор РЭУ им.Г.В. Плеханова Наталья Проданова рассказала. что он тоже существует.

На слуху с 2007 года

По ее словам, отцовский капитал — то же самое, что и материнский (семейный), который у нас на слуху с 2007 года. Отличие в том, что сертификат на получение денег выдается отцу семейства.

«Да, такой термин есть, но в законе он не закреплен. Основаниями для получения «отцовского капитала» являются лишение матери родительских прав, ее смерть или добровольный отказ от ребенка. Также выплату мужчина получит в том случае, когда он — единственный усыновитель и сам воспитывает малыша», — рассказала Проданова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Для получения «отцовского капитала» в каждом из перечисленных случаев отцу семейства необходимо будет предоставить документы, подтверждающие его право на это, добавила эксперт.

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Сумма

Проданова добавила, что материнский капитал (а, следовательно, и «отцовский») с 1 февраля 2024 года будет проиндексирован на 7,5% и составит 631 тыс. рублей на первого и 834 тыс. рублей на второго ребенка соответственно. Индексация произойдет независимо от даты выдачи сертификата.

«Вот только с 1 января 2024 года на эту меру соцподдержки могут претендовать только лица, имеющие гражданство России на момент рождения ребенка, и только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению. Исключение предусмотрено для жителей новых регионов», — подытожила собеседница.

Ранее выяснилось, что изменится для получателей маткапитала с февраля 2024 года.