«Тойота» не может возобновить производство автомобилей из-за продолжающихся землетрясений

Японский автоконцерн Toyota Motor не может вновь начать производство автомобилей, которое останавливалось на новогодние праздники, из-за серии продолжающихся землетрясений.

Президент компании Кодзи Сато пояснил, что из-за стихии оказались разрушенными логистические цепочки. Сборочные заводы планировалось запустить 8 января, однако этот срок пришлось отложить из-за невозможности поставлять комплектующие.

По данным телеканала NHK, в результате мощного землетрясения у берегов Японии погибло не менее 94 человек, еще порядка 200 числятся пропавшими без вести. В префектуре Исикава выведены из строя большинство дорог, затруднена подача воды в дома. В пунктах временного размещения находятся не менее 32 тысяч жителей префектуры.

Сейсмологи предупреждают о вероятности новых подземных толчков.