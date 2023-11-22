«Тойота» отзовет более полумиллиона автомобилей из-за неисправности тормозов

Сообщается, что на педалях этих автомобилей неправильно затянуты болты, что может привести к несрабатыванию тормозов. Предпринятая автогигантом мера носит упреждающий характер – на данный момент сообщений об инцидентах в связи с этой неисправностью не поступало.

3 ноября концерн уже отозвал 328 тысяч машин из-за нарушений работы топливных насосов, поставленных компанией Denso.