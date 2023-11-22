«Тойота» отзовет более полумиллиона автомобилей из-за неисправности тормозов
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Японский автоконцерн Toyota Motor принял решение отозвать порядка 580 тысяч своих автомобилей из-за возможной неисправности системы тормозов, сообщает телеканал NHK.
Сообщается, что на педалях этих автомобилей неправильно затянуты болты, что может привести к несрабатыванию тормозов. Предпринятая автогигантом мера носит упреждающий характер – на данный момент сообщений об инцидентах в связи с этой неисправностью не поступало.
3 ноября концерн уже отозвал 328 тысяч машин из-за нарушений работы топливных насосов, поставленных компанией Denso.