«Токсичная» валюта: сколько продлится ослабление доллара

«До мая 2024 года курс рубля по отношению к доллару будет довольно крепким, хотя и вряд ли перепрыгнет критическую отметку в 85 рублей. Сейчас валюта дешевеет вполне закономерно. Роль играют обязательства крупных экспортеров по продаже валютной выручки, а также окончание сезонного спроса на наличную валюту в новогодние праздничные дни», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».