«Токсичная» валюта: сколько продлится ослабление доллара
Экономист Проданова: доллар вряд ли упадет ниже 85 рублей
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Доллар ослаб по отношению к рублю. По результатам торгов на Мосбирже сегодня утром его стоимость не превышала 88 рублей. Такой показатель фиксируется впервые с 23 ноября 2023 года.
Как рассказала экономист, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова, такая тенденция продержится до конца весны.
«До мая 2024 года курс рубля по отношению к доллару будет довольно крепким, хотя и вряд ли перепрыгнет критическую отметку в 85 рублей. Сейчас валюта дешевеет вполне закономерно. Роль играют обязательства крупных экспортеров по продаже валютной выручки, а также окончание сезонного спроса на наличную валюту в новогодние праздничные дни», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
В пользу рубля играет и поднятая до 16% годовых ключевая ставка Центробанка, дополнила Проданова.
«Для наших сограждан, которые не собираются в ближайшее время тратить деньги за границей, покупка «токсичной» валюты — не лучший вариант для преумножения капитала. Спекуляции на курсе сейчас менее выгодны, чем, например, открытие депозита на достаточно «вкусных» условиях», — отметила эксперт.
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