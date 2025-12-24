Топливо на Камчатке продолжает дорожать: зафиксирован очередной рост

На Камчатке вновь зафиксирован рост цен на топливо. Независимая нефтегазовая компания (ННК) в ночь на среду, 24 декабря, в очередной раз повысила стоимость горючего на своих АЗС. Согласно данным агентства « Кам 24 », все виды топлива подорожали на 90 копеек за литр.

Это уже девятое увеличение цен с января текущего года, что продолжает устойчивую тенденцию к удорожанию. Интересно, что аналогичный шаг — повышение ровно на ту же сумму — компания предпринимала двумя неделями ранее, 10 декабря.

Актуальные ценники на автозаправках ННК в Петропавловске-Камчатском теперь выглядят так:

· АИ-92: 70,37 руб./л (было 69,47 руб.) · АИ-95: 75,28 руб./л (было 74,38 руб.) · АИ-98: 87,69 руб./л (было 86,79 руб.) · Дизельное топливо: 88,29 руб./л (было 87,39 руб.)

Такая синхронная и предсказуемая динамика стоимости топлива становится привычным явлением для камчатских автомобилистов.