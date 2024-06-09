Торговля между РФ и США выросла с начала года на 20%

Торговый оборот в своей общей массе между Российской Федерацией и США за прошедшее с начала 2024 года время показывает уверенный рост, сообщает РИА Новости, ссылаясь на предоставленные американской таможенной службой данные.

Согласно им, как приводится в материале агентства, товарооборот достигнул отметки в 332 млн долларов, увеличившись, таким образом, на 20% по сравнению с прошлым 2023 годом. Одним из основных товаров, поставляемым РФ в США, являются удобрения.

«Российский экспорт в апреле увеличился на 37% — до 298 миллионов долларов. Главным товаром, который продает Россия США, остаются удобрения (рост в 1,6 раза, до 164 млн долларов). Далее идут платина (рост в 32 раза, до 94,2 млн долларов), и турбореактивные двигатели (рост в три раза, до 101 млн долларов)», — говорится в сообщении.

Лидером поставляемых в Россию товаров из США стали пищевые продукты, рост которых увеличился в два раза, составив 6,7 млн долларов. А также вакцины. Правда, поставки последних снизились в 3,5 раза до 6,2 млн долларов.