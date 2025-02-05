Торговой войне между США и КНР предсказали бесполезность для России

Новое торговое противостояние между Соединенными Штатами станет совершенно невыгодным для РФ. Такое заявление на телеканале «Вместе-РФ» сделал Андрей Денисов, первый зампред Комитета по международным делам Совета Федерации.

Он напомнил, что шесть лет назад между Пекином и Вашингтоном уже начиналась торговая война. За прошедшее время Китай стал значительно сильнее, и теперь он в состоянии дать более серьезный ответ на ограничительные меры со стороны США.

«Никому в мире, в том числе России, это новое противостояние между Вашингтоном и Пекином невыгодно, ведь оно затронет логистические цепочки по всему миру», — указал сенатор.

Ранее политолог Марков высказался по поводу возможного возникновения торговой войны между Америкой и Европой. По его мнению, наступления противостояния ожидает весь мир. В ЕС готовы к этому. Лидеры Франции и Германии уже заявили, что готовы ввести ответные ограничительные меры на товары из США при необходимости.