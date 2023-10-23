Торговые обороты между Россией и Индией достигли рекордных показателей

Всего за восемь месяцев 2023 года торговый показатель составил 43,8 миллиарда долларов. Это больше, чем за весь прошлый год.

Индийское министерство торговли и промышленности обнародовало цифры поставок, которые были сделаны в РФ, а также свой импорт. С января по август текущего года Индия приобрела у России товаров на 41,2 миллиарда долларов. Сама она поставила в РФ продукцию на сумму в 2,6 миллиарда долларов. Получается, что общий товарооборот составил 43,8 миллиарда.

Данную статистику привели в своем материале РИА Новости. Выходит, что если сравнивать этот показатель с аналогичным за такой же прошлогодний период, то он вырос в 2,3 раза. За весь прошлый год товарооборот был на 20% ниже, чем он зафиксирован уже по итогам августа.