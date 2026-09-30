В Подмосковье определили лидера по количеству «дачных» поездок на маршрутах Мострансавто

Наибольшее число поездок дачники Подмосковья совершили на маршруте № 43 «Орехово-Зуево (ул. Лапина) — Нефтяник — Новониколаевка», с начала апреля пассажиры совершили по нему 393 тыс. поездок. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Маршрут обслуживает филиал Мострансавто МАП № 12 г. Ногинск. В дачный сезон для удобства жителей и гостей региона перевозки организованы по 31 сезонному маршруту, еще на 16 — увеличено количество автобусов.

В обшей сложности дачники совершили более 1,8 млн поездок по таким маршрутам. В 2026 году они будут действовать до ноября, автобусы курсируют от автовокзалов и железнодорожных станций до садовых и дачных товариществ Подмосковья. Чаще пассажиры фиксируют проезд на них социальными картами.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.