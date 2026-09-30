В Подмосковье технадзор провел проверку более 5 тыс. объектов водоснабжения и водоотведения

С начала 2026 года эксперты Управления технического надзора капитального ремонта в Подмосковье провели более 5 тыс. выездов на объекты водоснабжения и водоотведения региона, которые модернизируются по программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Технадзор контролирует 168 объектов, которые направлены на повышение надежности коммунальных систем и комфорта жителей. В их числе — прокладка сетей водоснабжения и водоотведения, возведение очистных сооружений.

С начала года было принято 40 объектов, по ним завершены все этапы строительно‑монтажных работ и проведены необходимые испытания. Параллельно продолжается работа еще более чем на 100 объектах. Специалисты сопровождают объекты на всех этапах — от первичного обследования до ввода в эксплуатацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.