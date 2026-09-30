«Защита города»: врач-диетолог рассказала, почему прополис считают одним из главных даров улья

Пчелы с давних времен привлекали внимание человека не только медом. Не меньший интерес вызывают целебные субстанции, которые крылатые труженицы производят. Особое место среди них занимает прополис — вещество, стоящее на страже здоровья улья и способное приносить немалую пользу человеческому организму. Природа задолго до появления современных лабораторий создала совершенный многофункциональный препарат, сообщил transsibinfo.com.

Название и роль в улье

Если представить улей как сложную крепость, то прополис выполняет сразу несколько задач: служит главным защитным барьером, строительным материалом и своеобразной службой здравоохранения. Само название восходит к греческому языку и означает «защиту города».

Рабочие пчелы добывают клейкие смолистые выделения из почек берез, тополей, ивы и сосен — растения вырабатывают их для защиты от бактерий, грибков и вредителей. Добавляя собственные ферменты, воск и пыльцу, насекомые превращают этот компонент в мощный щит против любых угроз, используя его для ремонта дома и поддержания стерильности.

«Прополис выступает ярким доказательством того, что лучшие лекарства находятся буквально у нас под ногами, точнее — в ульях. Главное — подходить к оздоровлению с умом, избегая фанатизма и помня о возможных противопоказаниях», — уверена хабаровский врач-диетолог Надежда Долгих.

Полезный состав

Ценность продукта обусловлена наличием терпенов, эфирных макро- и микроэлементов, мощных антиоксидантов, органических кислот и биофлавоноидов. Именно этот комплекс обеспечивает широкий спектр благотворного влияния на здоровье.

«Тысячелетняя история применения смолы в традиционной медицине подтверждается современными научными изысканиями», — отмечает Надежда Долгих.

Заживление и защита кожи

Природные антисептики эффективно защищают открытые ткани, порезы и язвы от инфекций. Антиоксиданты стимулируют кровоток, ускоряют регенерацию и снимают воспаления. Мази на основе пчелиного клея помогают справляться с экземой, псориазом, акне, укусами насекомых и различными дерматитами.

Кровообращение и сердечно-сосудистая система

Активные компоненты стимулируют кровеносную систему, улучшая приток кислорода к тканям. Это повышает общую энергию, ускоряет метаболизм, укрепляет артерии, снижает вероятность образования тромбов и атеросклероза, а также помогает предотвращать инфаркты и инсульты.

Иммунитет и борьба с вирусами

Вещество обладает выраженными противовирусными и антибактериальными свойствами. При регулярном употреблении оно значительно усиливает защитные функции организма.

Нейтрализация свободных радикалов

Высокое содержание антиоксидантов позволяет эффективно бороться со свободными радикалами, замедляя разрушительные процессы на клеточном уровне.

Снижение аллергических реакций

Исследования показывают способность продукта ингибировать выработку гистаминов. Это существенно облегчает состояние людей, страдающих от аллергенов, и повышает качество их жизни.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Антонина Гареева ]

Поддержка когнитивных функций

Стимулируя создание новых нейронных путей и улучшая память, прополис помогает сдерживать возрастные когнитивные расстройства.

Гигиена полости рта

Противогрибковые и антибактериальные качества делают вещество незаменимым компонентом зубных паст и ополаскивателей. Оно уменьшает зубной налет, заживляет язвочки и герпес, борется с заболеваниями десен, губ и горла.

Защита зрения

Антиоксиданты и аминокислоты в составе связывают со снижением риска формирования катаракты, поддерживая здоровье глаз с возрастом.

Уход за волосами и кожей

Местное нанесение на волосистую часть головы и кожу лица улучшает их внешний вид и структуру.

Ограничения и меры предосторожности

Несмотря на впечатляющий список полезных свойств, применять средство следует с осторожностью. В медицинской практике фиксировались побочные эффекты, особенно у лиц с бронхиальной астмой или нарушениями свертываемости крови, поскольку вещество способно замедлять коагуляцию и влиять на дыхательную функцию. Продукт противопоказан людям с аллергией на мед и продукты пчеловодства.

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