Авто по окна в воде: улица Космонавтов во Владивостоке снова ушла под воду

Улица Космонавтов во Владивостоке вновь ушла под воду — на этот раз из-за утреннего ливня. Нижнюю ее часть затопило так, что легковушки скрылись в потоке практически по самые окна, сообщил vostokmedia.com. По словам горожан, уровень воды поднимался буквально на глазах: от первых капель до серьезного подтопления прошло всего несколько минут. Ливневая канализация такой нагрузки не выдержала.

По данным издания, несколько автомобилей оказались фактически под водой. Легковому транспорту путь здесь закрыт полностью, а автобусам и внедорожникам приходится продвигаться предельно осторожно. Водители вынуждены маневрировать между затопленными участками, оценивать глубину и рисковать — кто-то решается проехать, а кто-то предпочитает не испытывать судьбу.

По информации издания, нижний участок Космонавтов давно числится среди самых проблемных мест города. Рельеф и изношенные ливневки делают свое дело: стоит пройти серьезному дождю — и дорога снова уходит под воду. Эта история повторяется из года в год, и каждый раз стихия застает водителей врасплох.

По данным издания, движение здесь сильно затруднено. Одним водителям приходится форсировать глубокие лужи, другим — разворачиваться и искать объезд. Утренний час пик превратился в испытание: те, кто торопился на работу или по делам, потеряли время, объезжая подтопленный участок. Между тем синоптики не исключают новых дождей, а значит, обстановка на улице может ухудшиться в любой момент.

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