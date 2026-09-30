В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке утром

Утром в среду, 30 сентября, загруженность дорог Подмосковья составила три балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном движение затруднено на Ленинградском, Дмитровском, Щелковском, Горьковском шоссе. Кроме того, пробки есть на Носовихинском, Каширском, Домодедовском, Минском, Можайском, Ильинском, Пятницком шоссе и на А-107 в районе Подольска.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения и быть особенно внимательными вблизи мест притяжения пешеходов.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.