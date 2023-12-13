Торжественное мероприятие «Бизнес-патриотизм» состоялось в подмосковных Химках

Химкинские предприниматели стали одними из лидеров в сфере поддержки СВО. Так, накануне, в День конституции Российской Федерации в музейно-выставочном комплексе «Артишок» в Химках состоялось торжественное мероприятие «Бизнес-патриотизм».

Организатором мероприятия выступил муниципальный депутат и руководитель химкинского подразделения торгово-промышленной палаты Артур Каримов. Он отметил важность всесторонней поддержки солдат в зоне специальной военной операции и выразил особую благодарность предпринимателям, принимающих активное участие в сборе гуманитарной помощи и других патриотических мероприятиях городского округа.

«Мы собрались здесь, чтобы выразить слова благодарности нашим предпринимателям, которые участвуют в помощи и поддержке специальной военной операции. Ваша помощь действительно необходима и позволяет держать прямую связь с нашими ребятами, которые нуждаются во всех возможных сейчас видах поддержки», — отметил замглавы администрации муниципалитета Игорь Панчук.

С начала проведения специальной военной операции из Химок было отправлено более 150 тонн гуманитарного груза. Участие в сборе принимали не только представители местного бизнеса, но и другие неравнодушные жители самого разного возраста и профессий.