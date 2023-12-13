Торжественное мероприятие «Бизнес-патриотизм» состоялось в подмосковных Химках
Фото: [Пресс-служба администрации Химок]
Химкинские предприниматели стали одними из лидеров в сфере поддержки СВО. Так, накануне, в День конституции Российской Федерации в музейно-выставочном комплексе «Артишок» в Химках состоялось торжественное мероприятие «Бизнес-патриотизм».
Организатором мероприятия выступил муниципальный депутат и руководитель химкинского подразделения торгово-промышленной палаты Артур Каримов. Он отметил важность всесторонней поддержки солдат в зоне специальной военной операции и выразил особую благодарность предпринимателям, принимающих активное участие в сборе гуманитарной помощи и других патриотических мероприятиях городского округа.
«Мы собрались здесь, чтобы выразить слова благодарности нашим предпринимателям, которые участвуют в помощи и поддержке специальной военной операции. Ваша помощь действительно необходима и позволяет держать прямую связь с нашими ребятами, которые нуждаются во всех возможных сейчас видах поддержки», — отметил замглавы администрации муниципалитета Игорь Панчук.
С начала проведения специальной военной операции из Химок было отправлено более 150 тонн гуманитарного груза. Участие в сборе принимали не только представители местного бизнеса, но и другие неравнодушные жители самого разного возраста и профессий.
«Сейчас как никогда актуальна поддержка СВО и наша торгово-промышленная палата — на первом месте в этом направлении. Очень важно, что они ведут работу с молодежью: «Молодой гвардией» и нашими волонтерами, а также вовлекают в этот процесс огромное количество предпринимателей. Пока мы — едины, мы — непобедимы», — поделилась генеральный директор ОУСЦ «Планерная» Леонора Панова.