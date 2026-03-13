«Тот же кузов, но новый салон и мощнее мотор»: Haval Jolion поступил в продажу в России

Российское представительство GWM объявило о старте продаж обновленного кроссовера Haval Jolion 2026 модельного года, пишет Autonews.ru. Автомобили уже поступили к официальным дилерам марки.

Внешность машины не претерпела изменений, зато интерьер подвергся комплексной переработке. Рулевое колесо получило утолщенный обод, переработан блок управления на центральной консоли. Главное техническое новшество — модернизированный мотор. При сохранении объема и мощности крутящий момент вырос с 230 до 270 Н·м.

Цены на новинку стартуют с отметки 2 049 000 рублей. Это переднеприводная версия в комплектации «Комфорт» с механической коробкой передач. «Оптимум» с передним приводом и семиступенчатым «роботом» обойдётся в 2 449 000 рублей.

Комплектация «Премиум» переднеприводного кроссовера стоит 2 649 000 рублей. Полноприводные версии дороже: «Оптимум» — 2 599 000 рублей, «Премиум» — 2 799 000 рублей. Топовая комплектация «Техно+» с полным приводом оценена в 2 899 000 рублей.

Напомним, что по итогам 2025 года Haval Jolion стал самым продаваемым кроссовером в России. Однако в феврале 2026 года он уступил первенство в сегменте SUV модели Tenet T7.

Ранее сообщалось, что Changan может открыть производство кроссовера CS35 Max в России.