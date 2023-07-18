Товарооборот между Китаем и Украиной с начала года снизился почти на треть
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Товарооборот между Китаем и Украиной за первые шесть месяцев текущего года упал на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных таможенного управления КНР.
С января по июнь товарооборот между двумя странами составил $3,84 млрд. Украина поставила в Китай товаров на $2,67 млрд.
Тенденция к снижению товарооборота происходит не первый год. В 2021 году он составлял $19,29 млрд, а в 2022-м – уже только $7,65 млрд.
Вчера Россия объявила о выходе из зерновой сделки. С ее начала из черноморских портов Украины было вывезено 32,9 млн тонн грузов. Основным их получателем был Китай – 8 млн тонн, почти четверть. Теперь этот канал поставок закрыт.