Несмотря на санкции, введенные Западом в отношении РФ, идет активное развитие торговли с рядом государств. Это показывает китайский пример.

Игорь Моргулов, российский посол в КНР, привел цифры. По его утверждению, только за 10 месяцев этого года товарный оборот между двумя странами составил 196,5 миллиарда долларов. Очевидно, что по итогам ноября он перевалил за планку в 200 миллиардов.

«Взаимодействие в торгово-экономической сфере имеет самые широкие перспективы для дальнейшего развития», - заявил он.

Его слова привели РИА Новости. Моргулов добавил, что руководство двух стран ставило планку в 200 миллионов на конец 2024 года. На самом деле она была преодолена на год раньше, что говорит об оптимистичном развитии торговых отношений между Россией и Китаем.