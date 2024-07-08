Товары и услуги на сумму свыше 60 млн рублей поставили госкомпаниям нижегородские самозанятые с начала года

Семьдесят самозанятых в Нижегородской области с января по июнь включительно поставили свои товары и услуги государственным компаниям на сумму свыше 60 млн рублей. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что общий объем поставленных ими товаров и услуг составил около 4,5 млрд рублей, он вырос на 22% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года. Кроме того, количество самозанятых-поставщиков увеличилось на четверть и превысило пять тысяч человек.

Отмечается, что в целом по России максимальный прирост объемов закупок у самозанятых зафиксирован по вспомогательным услугам, связанные с финансовым посредничеством и страхованием, услугам в сфере творчества, искусства и развлечений, рекламных услуг, строительным работам и другим.

Добавляется, что нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства.