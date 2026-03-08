Toyota Corolla стала роскошью: цены на популярный седан взлетели

Японский автопром всегда славился надежностью, но теперь он удивляет ценниками. Toyota Corolla, десятилетиями считавшаяся эталоном доступного и практичного автомобиля, за последние годы превратилась в непозволительную роскошь для многих бюджетных покупателей. Инфляция сделала свое черное дело: в зависимости от комплектации цены взлетели на 40-60%.

По данным Nikkei Asia и статистического бюро Японии, стартовая цена седана за десять лет проделала головокружительный путь. В 2015 году Corolla стоила 1,45 млн иен (примерно 728 тысяч рублей по тогдашнему курсу). Сегодня, в 2025-м, за нее просят уже 2,28 млн иен (порядка 1,1 млн рублей). Арифметика простая: прибавка в 57,2% выкинула автомобиль из категории «народный».

Впрочем, цифры любят точность. Эксперты CarNewsChina уточняют, что столь драматичный скачок отчасти объясняется маркетинговой бухгалтерией. Дело в том, что в 2015 году в продаже еще была ультрабюджетная версия Corolla Axio. Ее сняли с конвейера в 2024-м, и на момент прощания ценник составлял 1,64 млн иен (803 тысячи рублей). Если считать корректно и сравнивать сопоставимые модели, то рост оказывается куда скромнее — всего 13%.

Но история на этом не заканчивается. Японский покупатель любит хэтчбеки, и тут картина еще интереснее. Toyota Auris 2015 года можно было взять за 1,79 млн иен (около 900 тысяч рублей). Его преемник, современный Corolla Sport 2025 года, тянет уже на 2,46 млн иен (примерно 1,2 млн рублей). Разбежка в 37,4% заставляет задуматься даже преданных фанатов бренда.

Что стоит за этими цифрами? Рост стоимости комплектующих, усложнение технологий и, конечно, инфляция, которую Япония долго не знала. Но для рядового японца, привыкшего менять Corolla каждые пять лет, новость звучит как приговор бюджету. Некогда машина для всех теперь требует пересмотра финансовых приоритетов. В салонах Toyota становится тише — покупатели просто разворачиваются и уходят, не дойдя до кассы.

