Траекторию развития экспорта до 2030 года представят на форуме «Сделано в России». Мероприятие пройдет 14 октября в Центре международной торговли в Москве, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).

Ключевые темы форума в этом году – экономика российского экспорта в многополярном мире и актуальные практические решения для экспортно ориентированного бизнеса.

Главные треки форума раскрывают ключевые блоки вопросов внешней торговли России на современном этапе: рынки, экспортный потенциал и направления развития экспорта; программа «Сделано в России» и продвижение за рубежом; инфраструктура ВЭД; международная кооперация и стратегические партнерства; развитие экспорта креативных индустрий; кадры для экспорта.

В программе форума – более 20 сессий разных форматов: дискуссии, бизнес-диалоги, экспертные сессии, мастер-классы. Центральным событием станет пленарная сессия «Карта российского экспорта. Маршрут построен». Кроме того, будет организована интерактивная выставочная зона для демонстрации современных российских технологических решений экспортно ориентированных отечественных компаний.

Участие в форуме бесплатное. Подробности и регистрация на официальном сайте мероприятия.