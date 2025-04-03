Трамп дал прогноз по доходу США от введенных пошлин

Новые таможенные тарифы принесут Соединенным Штатам дополнительные $6-7 трлн дохода. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению Трампа, внедрение новых таможенных пошлин на импортные товары в США проходит очень успешно. Все принятые меры позволят обеспечить приток в страну новых внушительных сумм.

«Думаю, это проходит очень хорошо. У США будет шесть-семь триллионов, поступающих в страну», — указал он.

Американский лидер добавил, что ожидает некоего бума, который начнется не только на фондовом рынке Америки, но и во всех сферах внутри страны.

Ранее сообщалось, что международное агентство Fitch Ratings дало негативный прогноз по поводу новых пошлин в США. По мнению его аналитиков, в стране вырастет инфляция, увеличатся цены на потребительские товары. Американский ВВП снизит свой рост, и в экономике может начаться рецессия.