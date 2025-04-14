Трамп допустил ввод пошлин в 25% на фармацевтическую продукцию

Соединенные Штаты готовят введение таможенных пошлин на всю фармацевтическую продукцию, и их величина может составить 25%. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп. Его слова привело РИА Новости.

Президент США напомнил, что на все иностранные автомобили, сталь и алюминий уже введены пошлины в размере 25%. По его мнению, такая же участь может постигнуть и все фармацевтические товары, которые ввозят в Америку.

«Мы больше не производим свои лекарства. Компании по производству лекарств находятся в Ирландии, во многих других местах, в Китае. И все, что мне нужно сделать — это ввести тарифы», — указал он.

Трамп добавил, что такие пошлины будут введены уже очень скоро.

Ранее в Белом доме заявили, что в торговых переговорах между США и Евросоюзом достигнут огромный прогресс. Такое сообщение сделал Кевин Хассет, глава Национального экономического совета при администрации президента Соединенных Штатов. По его словам, новые соглашения, если они вступят в силу, будут очень выгодными для американской экономики.