В Белом доме заявили, что США добились прогресса в торговых переговорах с ЕС

Американская и европейская стороны сумели достичь большого прогресса в своих торговых переговорах. Об этом сообщил Кевин Хассет, глава Национального экономического совета при администрации президента Соединенных Штатов. Его слова привел телеканал Fox Business.

После того, как Трамп объявил о введении в Америке новых таможенных пошлин на иностранную продукцию, страны Евросоюза подготовили пакет ответных мер. После этого начали проводиться переговоры, которые касались торговли. По утверждению Хассета, в этих переговорах есть большой успех.

«С ЕС состоялось множество обсуждений. Я и остальные члены торговой команды провели несколько встреч, у нас есть огромный прогресс», — указал он.

Глава совета добавил, что новые соглашения, если они вступят в силу, будут очень выгодными для американской экономики, особенно в сфере автомобилестроения.

Ранее американский финансист Далио заявил, что новые пошлины Трампа могут привести к международному вооруженному конфликту. Эксперт уверен, что инициатива Белого дома подействует разрушительно не только на экономику США, но и на всю мировую торговлю.