Член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков отметил серьезные проблемы в политической карьере Дональда Трампа. По словам политика, опубликованным в его телеграм-канале , экс-президент США начал терять своих политических союзников, что проявляется в нескольких направлениях.

Прежде всего, политик указал на разногласия между Трампом и его назначенцем на пост главы Национальной разведки Тулси Габбард из-за ситуации в Иране. Габбард, по его словам, вызывает неприязнь у неоконсерваторов, «ястребов» и либеральных интервенционистов, что создает дополнительное давление на ее позицию.

Сенатор также отметил обострение отношений между Трампом и его бывшим «наиболее искренним» союзником Илоном Маском. Кроме того, по его словам, активизировались сенаторы с антироссийской позицией, такие как Линдси Грэм, которые настаивают на введении новых санкций против России.

Политик подчеркнул, что Трамп оказался в той же политической системе, которую обещал реформировать — «завяз в вашингтонском болоте, которое он клялся осушить». Он отметил провал громких обещаний Трампа о разоблачениях различных исторических событий, включая теракты 11 сентября 2001 года и убийства Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.

Особо сенатор остановился на деле Джеффри Эпштейна, которое, по его словам, было «успешно замотано» в высоких кабинетах, несмотря на его потенциальную значимость.

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