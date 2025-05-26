Трамп отверг идею о введении новых санкций против России

Президент США Дональд Трамп принял решение не усиливать санкционное давление на Россию. Как пишет The New York Times, такую позицию республиканец занял после телефонного диалога с российским президентом Владимиром Путиным.

Как сообщают представители Белого дома NYT, американский лидер четко обозначил свою позицию: новые жесткие экономические ограничения не соответствуют интересам Соединенных Штатов. Тем более его позиция по санкциям смягчилась после беседы с Путиным, отметили обозреватели.

«Трамп ясно дал понять, что не намерен оказывать давление на Россию, тем более вводить жесткие экономические санкции», — говорится в материале.

Американские чиновники представили Трампу план с вариантами усиления экономического давления на Москву в связи с ситуацией на Украине. Однако президент США отложил принятие решений, сделав ставку на дипломатические переговоры. Это вызвало споры в американском правительстве.

Ранее в России заявили, что Трамп может позвонить и извиниться перед Путиным.