Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может принести извинения своему российскому коллеге Владимиру Путину при новом звонке по телефону. Такое допущение в своем телеграм-канале сделал политолог Сергей Марков.

Эксперт считает возможным новый разговор между главами России и США. Трамп якобы может попросить прощения за то высказывание, в котором он говорит, что Путин сошел с ума.

«Якобы Трамп может попросить Путина на время мирных переговоров уменьшить удары армии России по городам Украины», — указал он.

В таком случае, по утверждению Маркова, может появиться новый импульс по восстановлению отношений между двумя государствами.

Ранее журналистка Симоньян заявила, что политика Трампа вызывает беспокойство за его жизнь и здоровье. По ее словам, американский лидер «говорит страшные вещи и возвращается в XIX век». Госсекретарь США пытается ввести санкции против России, а президент их не подписывает. После этого главе Белого дома говорят, что в Америке так не принято. Все это, утверждает главред RT, вызывает тревогу за безопасность американского лидера.