Трамп устроил в соцсети перепалку с Медведевым и назвал мертвыми экономики РФ и Индии

США нет никакого дела до торговых связей между РФ и Индией. Такое заявление в социальной сети Truth Social сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Американский лидер снова устроил пикировку с зампредом Совета безопасности России Медведевым. Он призвал его следить за словами, когда тот угрожает втягиванием США в войну. По его мнению, Медведев, делая такие заявления, заходит на очень опасную территорию. Трамп также отозвался о повышении пошлин на товары из Индии.

«Мне все равно, что Индия делает с Россией. Они могут вместе погубить свои мертвые экономики, мне нет дела до этого», — указал он.

Глава Белого дома добавил, что его страна почти не торгует с Россией. США также очень мало торгует с Индией, так как у нее очень высокие таможенные пошлины на американские товары.

Ранее сообщалось, что власти США планируют ввести пошлины 25% на товары из Индии. По утверждению Трампа, правительство Индии дружественно настроено к США, тем не менее оно держит высокими все тарифы на американские товары. В ответ на это Белый дом планирует поднять собственные пошлины.