За неделю в Рязанской области выявлен один случай COVID-19

Этой осенью рязанское здравоохранение фиксирует сезонный всплеск простуд, однако природа нынешней волны оказалась обманчивой. Управление Роспотребнадзора по Рязанской области опубликовало свежие данные мониторинга: за неделю со 2 по 8 ноября 2026 года за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились 4295 человек. Об этом сообщает издание 7info .

Львиная доля этого вирусного удара — 76,3% — пришлась на жителей областного центра, что создает повышенную нагрузку на городские поликлиники. Лабораторные исследования внесли ясность в картину происходящего: вопреки осенним ожиданиям, регион накрыли вирусы негриппозной этиологии. Классический грипп пока затаился, а статистика по COVID-19 и вовсе выглядит статистической погрешностью — за отчетную неделю в области зафиксирован всего один случай заболевания.

На фоне этих цифр ведомство решило сыграть на опережение, напомнив жителям о главной угрозе, которая традиционно поджидает впереди. Специалисты подчеркивают, что самой надежной защитой от грядущего гриппа остается ежегодная вакцинация. Вирус постоянно мутирует, меняя свою генетическую структуру, поэтому состав защитных препаратов обновляется каждый год с ювелирной точностью под конкретные циркулирующие штаммы. Медики настоятельно рекомендуют не откладывать поход в процедурный кабинет: оптимальное время для прививки — период с сентября по ноябрь. Соблюдение этого календарного окна позволяет иммунной системе сформировать стойкий щит как раз к моменту традиционного зимнего подъема заболеваемости, когда закрытые помещения и морозы создают идеальные условия для стремительного распространения инфекции.

Ранее сообщалось, почему новый COVID-19 сложно распознать по самочувствию.