Ураганы теперь можно предсказывать точнее: ИИ дает синоптикам дополнительное время

Искусственный интеллект помогает синоптикам раньше и точнее прогнозировать ураганы, пишет AFP. Национальный центр по ураганам США уже использует несколько ИИ-моделей, в том числе систему Google DeepMind, которая помогает оценивать путь шторма и его силу.

В исследовании, опубликованном в Nature, модель DeepMind в среднем давала синоптикам примерно один дополнительный день точного прогноза. То есть прогноз на три дня вперед был примерно таким же надежным, как раньше прогноз на два дня.

Во время урагана Isaias система заметила признаки возможного тропического циклона примерно за неделю до его формирования. Она также может быстро просчитывать до 1000 возможных вариантов развития шторма.

Но специалисты предупреждают, что ИИ иногда резко меняет свои прогнозы от одного расчета к другому. Поэтому синоптики сравнивают сразу несколько моделей и решают, каким данным доверять.

Кроме того, человек может учитывать свежие данные со спутников и самолетов-разведчиков, а ИИ не всегда видит полную картину происходящего прямо сейчас.

Авторы считают, что ИИ станет важным помощником в прогнозировании опасной погоды, но полностью заменить специалистов он пока не может.