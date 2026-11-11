Океан начал менять цвет? Ученые заподозрили влияние микропластика

DPA: частицы микропластика меняют цвет Тихого океана на более синий и зеленый

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Микропластик может постепенно менять цвет морской воды, пишет DPA со ссылкой на исследование в журнале Communications Earth & Environment. Ученые заметили такие изменения в районе Большого тихоокеанского мусорного пятна между западным побережьем США и Гавайями.

Исследователи изучили спутниковые снимки за 2002–2022 годы. На них некоторые участки океана со временем стали выглядеть более синими и зелеными.

Компьютерные расчеты показали, что частицы микропластика могут сильнее отражать свет именно в этих цветах. По оценке ученых, такое объяснение оказалось более чем в четыре раза вероятнее, чем естественные причины.

Однако окончательно доказать роль пластика пока нельзя. Цвет воды может меняться и из-за планктона, поэтому исследователям нужны дополнительные измерения прямо в океане.

Если выводы подтвердятся, спутники смогут помогать искать места с большим количеством микропластика по изменению цвета воды.

Большое тихоокеанское мусорное пятно занимает огромную площадь. По оценке исследования 2018 года, она составляет около 1,6 млн квадратных километров — примерно втрое больше территории Франции.

иностранная пресса

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