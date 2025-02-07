Трамп ввел пошлины на ряд потенциально опасных товаров из Китая

Трамп подписал указ и ожидает готовности Министерства торговли США для полного и оперативного сбора пошлин с Китая. Распространяться изменения будут на товары из КНР, которые ранее не облагались пошлинами и проходили по минимальной стоимости при импорте.

Таким образом республиканец ужесточил торговый контроль, сделав более прозрачными цепочки поставок синтетических опиоидов. Кроме того, США продолжает экономическое давление на КНР, отмечает РИА Новости.

Напомним, что с 4 февраля американские пошлины в размере 25% ввели на импортные товары из Мексики и Канады. Исключение, пошлины в 10%, оставили на энергоресурсы из этих стран. Ужесточения с точки зрения Трампа помогут в борьбе с наркотрафиком и станут дополнительным инструментом пополнения бюджета.

Ранее сообщалось, что китайские дипломаты прокомментировали ответ КНР на пошлины США.