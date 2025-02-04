Китайские дипломаты назвали справедливым и обоснованным ответ на пошлины США

То, что правительство Китая ввело ответные пошлины на американские товары, является адекватным и обоснованным ответом Белому дому. Такое заявление сделали в посольстве КНР, которое находится в Вашингтоне. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, выложенную на сайте китайского посольства. Там указано, что при ответе Китай руководствовался соответствующими законами, а также принципами, установленными в международном праве.

«Китай принял необходимые ответные меры, которые являются полностью справедливыми и обоснованными», — указали китайские дипломаты.

Ранее уже сообщалось, что Пекин дал зеркальный ответ США на установленные 10-процентные торговые пошлины на китайские товары. Он сам ввел пошлину в 15% на американский уголь и сжиженный природный газ. На нефть и сельхозтехнику из США был установлен таможенный сбор в 10%.