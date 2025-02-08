На территории Украины нет редкоземельных металлов, которые президент США Дональд Трамп хотел бы добывать. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

По словам сотрудника Федерального института наук о Земле и природных ресурсах Харальда Эльснера, Украина не обладает большим количеством сырьевых ресурсов.

Как отмечается в статье, непонятно, какие именно ресурсы имеет в виду Трамп, когда говорит о разработке украинских месторождений.

Так, если говорить о западной части Украины, которая в меньшей степени была подвержена боевым действиям, то производственных и иных мощностей будет недостаточно для поддержания производства на необходимом уровне, пояснил эксперт.

Он отметил, что перед началом работ нужно просчитать рентабельность реализации таких проектов, но для Запада это было бы трудной задачей, так как большая часть редких металлов и полезных ископаемых находится на освобожденной ВС РФ территории Донбасса.

Ранее сообщалось о том, что США после победы Трампа увеличили импорт золота.