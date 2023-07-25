«Трансмашхолдинг» будет строить электропоезда для Индии

«Трансмашхолдинг» и компания Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) подписали акционерное соглашение, которое предусматривает создание предприятия по производству и техническому обслуживанию электропоездов в Индии.

Российская сторона будет владеть 75% акций в создаваемом проекте.

«Трансмашхолдинг» совместно с индийскими коллегами выиграл государственный тендер на 6,5 млрд евро. В течение пяти лет совместное предприятие, которое будет размещено в городе Латур, в течение пяти лет должно будет произвести 120 16-вагонных составов, а затем на протяжении 35 лет осуществлять сервисное обслуживание.

Гендиректор «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа подчеркнул, что это первый заход компании на обширный индийский рынок.