«Требуется минимальное количество стажа». Как изменились правила выхода на пенсию?
В 2026 году для выхода на пенсию хватит 15 лет стажа и 30 баллов
Фото: [istockphoto.com/Denis Vostrikov]
Для получения страховой пенсии по старости в 2026 году россиянам необходимо будет иметь как минимум 15 лет трудового стажа и накопить 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов).
Данную информацию в интервью РИА Новости подтвердила сенатор Совета Федерации, экс-руководитель отделения Социального фонда по Псковской области Наталья Мельникова.
«Для назначения пенсии в 2026 году требуется минимальное количество стажа 15 лет и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов», — сообщила эксперт.
Как пояснила Мельникова, выполнение этих установленных параметров дает право на оформление пенсионных выплат при достижении гражданином общеустановленного пенсионного возраста.
