Треть немецких компаний готовится к сокращениям: экономика ФРГ в кризисе
Bild: треть компаний в Германии готовится к увольнениям
Фото: [istockphoto.com/fizkes]
Экономический кризис в Германии углубляется: согласно опросу Института немецкой экономики, опубликованному в издании Bild, каждая третья компания в стране планирует сократить рабочие места в следующем году, пишет «Газета.ru».
Особенно тяжелая ситуация сложилась в промышленном секторе — там о грядущих увольнениях заявили 41 % предприятий. Кроме того, 33 % компаний не намерены инвестировать в новые проекты, что свидетельствует о снижении инвестиционной активности.
Эксперты связывают ухудшение положения с масштабным геополитическим давлением. В исследовании подчеркивается: без проведения государственных реформ даже многомиллиардные правительственные программы вряд ли смогут кардинально изменить ситуацию.
Тревожные оценки подтверждают и официальные лица. 28 октября министр экономики ФРГ Катерина Райхе заявила, что Германия переживает экономический спад и утратила конкурентоспособность. По ее словам, страна оказалась в эпицентре глобальной напряженности — между принципами открытых рынков и геополитическими интересами США и Китая.
