Третий блок производственно-складского здания достроили в подмосковном Подольске

Застройщик ООО «Индустриальный Парк „ОРИЕНТИР“ завершил строительство третьего блока производственно-складского здания № 1 комплекса „Ориентир-Юг“ в городском округе Подольск. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики региона.

Отмечается, что ведомство уже выдало разрешение на ввод данного объекта в эксплуатацию. Инвестиции составили два с половиной миллиарда рублей.

Общая площадь объекта составила более сорока четырех тысяч квадратных метров. Ожидается, что склад будут сдавать в аренду для хранения товаров и размещения административно-бытового комплекса. После введения в эксплуатацию третьего блока, на территории комплекса будет создано 1500 рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе наблюдается заметный рост малого и среднего бизнеса.