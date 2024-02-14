Три аукциона на недвижимость Подмосковья выставлены на торги

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Меридиан», действует на основании ГК № 100095304123100025 от 24.11.2023г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 14.02.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 26.02.2024 г.Дата, время проведения торгов – 28.02.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Кв-ра, общ.пл. 30,1 кв.м., к/н: 50:15:0010105:349, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Терешковой, д. 13, кв. 64. П.41-М от 31.01.24. Собств.: Керимова Д.Х. Взыск.: ПАО Банк ВТБ. Цена: 3 488 000,00р.

2.Кв-ра, общ.пл. 30,6 кв.м., к/н: 50:29:0000000:23655, адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Комсомольская, д. 8, кв. 48. П.36-М от 31.01.24. Собств.: Аксенова Д.Д. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 1 944 000,00р.

3.Кв-ра, общ.пл. 44,5 кв.м., к/н: 50:30:0010102:2644, адрес: МО, г. Егорьевск, мкр. 2-й, д. 37, кв. 65. П.8-М от 26.01.24. Собств.: Ломакин А.В. Взыск.: ООО НФИ. Цена: 2 651 200,00р.

4.Кв-ра, общ.пл. 32,4 кв.м., к/н: 50:03:0010223:623, адрес: МО, г. Клин, ул. Чайковского, д. 62, корп. 1, кв. 66. П.6-М от 26.01.24. Собств.: Викторов Р.И. Взыск.: ПАО Совкомбанк. Цена: 1 336 000,00р.

5.Кв-ра, общ.пл. 41,5 кв.м., к/н: 50:03:0010218:284, адрес: МО, г. Клин, ул. 50 лет Октября, д. 29, кв. 5. П.42-М от 31.01.24. Собств.: Саликова А.А. Взыск.: АО Банк Дом.РФ. Цена: 2 247 200,00р.

6.Кв-ра, общ.пл. 43,2 кв.м., к/н: 50:57:0000000:22794, адрес: МО, г. Коломна, б-р 800-летия Коломны, д. 7, кв. 67. П.40-М от 31.01.24. Собств.: Королев Д.Б. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 2 525 600,00р.

7.Кв-ра, общ.пл. 74,8 кв.м., к/н: 50:22:0050101:14701, адрес: МО, г. Котельники, ул. Сосновая, д. 2, к. 5, кв. 137. П.17-М от 26.01.24. Собств.: Локтев Д.В. Взыск.: ПАО Транскапиталбанк. Цена: 8 469 600,00р.

8.Кв-ра, общ.пл. 25,8 кв.м., к/н: 50:12:0070322:707, адрес: МО, г. Мытищи, д. Пирогово, ул. Ильинского, д. 5, кв. 392. П.69-М от 05.02.24. Собств.: Арсеньев Д.В. Взыск.: АО Банк БЖФ. Цена: 3 200 000,00р.

9.Кв-ра, общ.пл. 31,6 кв.м., к/н: 50:16:0702004:2882, адрес: МО, Ногинский р-н, г. Электроугли, ул. Троицкая, д. 33, кв. 44. П.66-М от 05.02.24. Собств.: Панов А.В. Взыск.: ООО Первая Гильдия Ростовщиков. Цена: 2 303 200,00р.

10. Кв-ра, общ.пл. 30,6 кв.м., к/н: 50:16:0601079:592, адрес: МО, Ногинский р-н, гп. Старая Купавна, с. Бисерово, мкр. "Новое Бисерово-2", д. 6, кв. 157. П.67-М от 05.02.24. Собств: Башкин А.В., Старостина В.В. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 1 890 000,00р.

11. Кв-ра, общ.пл. 32 кв.м., к/н: 50:47:0012708:34, адрес: МО, г Орехово-Зуево, ул. Двор Шелкоткацкой Фабрики, д. 15, 11. П.22-М от 26.01.24. Собств.: Лазуков В.В. Взыск.: Васильева Г.Ю. Цена: 1 324 000,00р.

12. Кв-ра, общ.пл. 39,5 кв.м., к/н: 50:56:0030302:111, адрес: МО, г. Климовск, п. Южный, д. 30, кв. 6. П.29-М от 31.01.24. Собств.: Трушина О.В. Взыск.: ПАО Совкомбанк. Цена: 1 450 500,00р.

13. Кв-ра, общ.пл. 62,9 кв.м., к/н: 50:13:0000000:69309, адрес: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Строительная, д. 8, кв. 2. П.31-М от 31.01.24. Собств.: Голубев А.С. Взыск.: ПАО Банк ВТБ. Цена: 2 696 000,00р.

14. Кв-ра, общ.пл. 36,8 кв.м.. к/н: 50:58:0020101:304, адрес: МО, г. Серпухов, ул. Крюкова, д. 6, кв. 84. П.28-М от 31.01.24, Собств.: Шустрова Е.А. Взыск.: АО Тинькофф Банк. Цена: 2 687 371,20р.

15. Кв-ра, общ.пл. 33,2 кв.м., к/н: 50:58:0040404:1094, адрес: МО, г. Серпухов, ул. Подольская, д. 103, кв. 126. П.33-М от 31.01.24. Собств.: Саркисова (Фролова) Т.А. Взыск.: АО Дом.РФ. Цена: 1 908 763,70р.

16. Кв-ра, общ.пл. 29,7 кв.м., к/н: 50:09:0080202:3152, адрес: МО, г. Солнечногорск, ул. Рабочая, д. 11/1, кв. 22. П.2-М от 26.01.24. Собств.: Борисенко А.В. Взыск.: АО Банк БЖФ. Цена: 1 400 000,00р.

17. Кв-ра, общ.пл. 33,1 кв.м., к/н: 50:33:0040146:667, адрес: МО, г. Ступино, ул. Акри, д. 32, кв. 45. П.37-М от 31.01.24. Собств.: Забелин А.И. Взыск.: Вильдянов Э.А. Цена: 1 839 200,00р.

18. Кв-ра, общ.пл. 30,6 кв.м., к/н: 50:33:0030466:2013, адрес: МО, Ступинский р-н, с. Верзилово, мкр. Новое Ступино, пр-кт Преображенский, д. 9, кв. 20. П.62-М от 05.02.24. Собств.: Дергунов Д.А. Взыск.: ПАО Банк Возрождение. Цена: 1 175 200,00р.

19. Кв-ра, общ.пл. 77,8 кв.м., к/н: 50:10:0020407:2363, адрес: МО, г. Химки, кв-ал Международный, ул. Загородная, д. 4, кв. 76. П.55-М от 05.02.24. Собств.: Сапунова К.В. Взыск.: ПАО Совкомбанк. Цена: 5 200 000,00р.

20. Кв-ра, общ.пл. 43,8 кв.м., к/н: 50:14:0070229:118, адрес: МО, Щелковский р-н, г. Лосино-Петровский, ул. Горького, д. 12, кв. 28. П.26-М от 26.01.24. Собств.: Колесников С.В. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 2 520 000,00р.

21.Кв-ра, общ.пл. 32,6 кв.м., к/н: 50:14:0000000:97265, адрес: МО, г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д. 7, кв. 66. П.39-М от 31.01.24. Собств.: Ковалевская Т.Л. Взыск.: ПАО Совкомбанк. Цена: 1 496 000,00р.

Извещение 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во должн. Князева Г.Ш. Объекты недвиж. располож. по адресу: МО, Солнечногорский р-н, с.п. Соколовское, вблизи д. Бережки. Взыск.: ПАО Росдорбанк. Поручение 32-М от 31.01.24 г. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Жил. дом, общ.пл. 143,8 кв.м., к/н: 50:09:0040202:2429; Зем.уч., общ.пл. 851 кв.м., к/н: 50:09:0040211:143. Цена: 2 040 000,00р.

2.Жил. дом, общ.пл. 143,8 кв.м., к/н: 50:09:0040202:2419; Зем.уч., общ.пл. 896 кв.м., к/н: 50:09:0040211:142. Цена: 2 040 000,00р.

3.Жил. дом, общ.пл. 143,8 кв.м., к/н: 50:09:0040202:2416; Зем.уч., общ.пл. 840 кв.м., к/н: 50:09:0040211:156. Цена: 2 040 000,00р.

4.Жил. дом, общ.пл. 143,8 кв.м., к/н: 50:09:0040202:2418; Зем.уч., общ.пл. 886 кв.м., к/н: 50:09:0040211:155. Цена: 2 040 000,00р.

5.Жил. дом, общ.пл. 199,5 кв.м., к/н: 50:09:0040202:2424; Зем.уч., общ.пл. 916 кв.м., к/н: 50:09:0040211:146. Цена: 2 580 000,00р.

6.Жил. дом, общ.пл. 143,8 кв.м., к/н: 50:09:0040202:2420; Зем.уч., общ.пл. 883 кв.м., к/н: 50:09:0040211:140. Цена: 2 040 000,00р.

7.Жил. дом, общ.пл. 143,8 кв.м., к/н: 50:09:0040202:2417; Зем.уч., общ.пл. 804 кв.м., к/н: 50:09:0040211:136. Цена: 2 040 000,00р.

Место приема заявок: ЭТП «РТС- Тендер»: https://www.rts-tender.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 14.02.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 26.02.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 28.02.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Кв-ра, общ.пл. 130,2 кв.м., к/н: 50:15:0040601:823, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Трубецкая, д. 102, кв. 230. П.45-М от 31.01.24. Собств.: Шишов К.М. Взыск.: ООО СФО Азимут. Цена: 16 144 000,00р.

2.Зем. уч., общ.пл. 1500 +/- 14 кв.м., к/н: 50:29:0020104:417, адрес: МО, р-н Воскресенский, с. Левычино, ул. Малинная, уч. 11а. П. 58-М от 05.02.24. Собств.: Карпухович А.Д. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 268 800,00р.

3.Жил. дом, общ.пл. 248,8 кв.м.. к/н: 50:29:0040405:2243; Зем. уч., общ.пл. 1500 кв.м., к/н: 50:29:0040405:634. Адрес: МО, Воскресенский р-н, д. Елкино, ул. Юбилейная, д. 32А. П.25-М от 26.01.24. Собств: Махмудова А.А. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 3 600 423,00р.

4.Жил. дом, общ.пл. 165,4 кв.м., к/н: 50:04:0230117:493; Зем. уч., общ.пл. 1500 кв.м., к/н: 50:04:0230117:287. Адрес: МО, Дмитровский мун. р-н, гп. Яхрома, д. Филимоново, ул. Солнечная, д. 62. П.12-М от 26.01.24. Собств.: Терентьев И.Е. Взыск.: ПАО Примсоцбанк. Цена: 5 120 000,00р.

5.Кв-ра, общ.пл. 51,1 кв.м., к/н: 50:52:0010110:5537, адрес: МО, г. Жуковский, ул. Грищенко, д. 6, кв. 13. П.68-М от 05.02.24. Собств.: Харламова А.В. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 6 983 000,00р.

6.Кв-ра, общ.пл. 29,5 кв.м., к/н: 50:09:0000000:104081, адрес: МО, г Клин, ул. Мечникова, д. 22, кв. 134. П.5-М от 26.01.24. Собств.: Моршнев А.В. Взыск.: ООО ИЦ Олимп. Цена: 2 762 000,00р.

7.Кв-ра, общ.пл. 52,6 кв.м., к/н: 50:22:0040602:4797, адрес: МО, г. Люберцы, п. Мирный, ул. Академика Северина, д. 7/1, кв. 545. П.19-М от 26.01.24. Собств.: Азимов Д.Г. оглы. Взыск.: ПАО Банк Уралсиб. Цена: 5 954 400,00р.

8.Кв-ра, общ.пл. 110,3 кв.м., к/н: 50:20:0000000:109230, адрес: МО, г. Звенигород, мкр. Южный, ул. Радужная, д. 12, кв. 211. П.13-М от 26.01.24. Собств.: Джопуа Г.Т. Взыск.: АО АТБ. Цена: 9 399 000,00р.

9.Кв-ра, общ.пл. 86 кв.м., к/н: 50:20:0010215:4846, адрес: МО, г. Одинцово, с. Ромашково, ул. Никольская, д. 2, корп. 2, кв. 103. П.14-М от 26.01.24. Собств.: Бодянская В.А. Взыск.: ПАО Банк ВТБ. Цена: 16 736 800,00р.

10. Дом, общ.пл. 250,9 кв.м, к/н: 50:23:0040227:118; Зем. уч., общ.пл. 1000 +/- 277 кв.м., к/н: 50:23:0040227:58. Адрес: МО, г.о. Раменское, с. Софьино, тер. ДНТ «София», ул. Солнечная, д. 83. П.24-М от 26.01.24. Собств.: Сиреканян Т.Т. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 11 693 600,00р.

11. Зем. уч., общ.пл. 7 230 +/- 744 кв.м., к/н: 50:23:0040203:149, адрес: МО, р-н Раменский, сп. Софьинское. П.43-М от 31.01.24. Собств.: Алексанян Т.А. Взыск.: Рысев А.А. Цена: 2 900 000,00р.

12. Кв-ра, общ.пл. 56,3 кв.м., к/н: 50:48:0030102:3354, адрес: МО, г. Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 16, кв. 4. П.10-М от 26.01.24. Собств.: Тарасевич Е.В. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 10 404 000,00р.

13. Кв-ра, общ.пл. 63,4 кв.м., к/н: 50:09:0020506:449, адрес: МО, Солнечногорский р-н, пос. санатория Министерства Обороны, д. 97, кв. 6. П.18-М от 26.01.24. Собств.: Курков Д.В. Взыск.: ООО СФО Азимут. Цена: 4 722 400,00р.

14. 1/4 доля зем. уч., общ.пл. 1244 кв.м., к/н: 50:10:0020205:25; Жил. пом., общ.пл. 140,2 кв.м., к/н: 50:10:0020203:381, располож. на 1,2,3 этаже МКД. Адрес: МО, г. Химки, кв-л Вашутино, коттедж. пос. «Серебряные Родники», д. 7, кв. 1. П.27-М от 01.02.24. Собств.: Щелкунова О.В. Взыск.: Сергиенко О.В. Цена: 17 253 000,00р.

15. Кв-ра, общ.пл. 59,1 кв.м., к/н: 50:33:0040133:3061, адрес: МО, г. Ступино, ул. Чайковского, д. 43, кв. 5. П.38-М от 31.01.24. Собств.: Невинная С.Е. Взыск.: ПАО Совкомбанк. Цена: 3 821 000,00р.

16. Кв-ра, общ.пл. 76,3 кв.м., к/н: 50:22:0010109:15985, адрес: МО, г. Люберцы, пр-кт Комсомольский, д. 15, кв. 151. П.21-М от 26.01.24. Собств.: Рахимов Х. Взыск.: ПАО Банк ВТБ. Цена: 9 781 782,40р.

17. Кв-ра, общ.пл. 42,5 кв.м., к/н: 50:22:0040404:2693, адрес: МО, Люберецкий р-н, рп. Томилино, п. Птицефабрика, д. 5, кв. 42. П.34-М от 31.01.24. Собств.: Лякшева Г.Е. Взыск.: Бедов И.Ю. Цена: 3 500 000,00р.

18. Кв-ра, общ.пл. 42,9 кв.м., к/н: 50:22:0010203:7412, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Волковская, д. 7А, кв. 19. П.7-М от 26.01.24. Собств.: Миронов А.С., Миронова И.В. Взыск.: АО Банк БЖФ. Цена: 4 888 000,00р.

19. Кв-ра, общ.пл. 47,5 кв.м., к/н: 50:04:0140603:826, адрес: МО, р-н Дмитровский, д. Насадкино, д. 6, кв. 49. П.11-М от 26.01.24. Собств.: Секерина Ж.М. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 2 301 600,00р.

20. Кв-ра, общ.пл. 41,4 кв.м., к/н: 50:28:0060115:922, адрес: МО, Домодедовский р-н, дер. Долматово, ул. Дорожная, д. 11, кв. 14. П.61-М от 05.02.24. Собств.: Ермаков А.Ю. Взыск.: АО Тинькофф Банк. Цена: 2 858 123,20р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://www.rts-tender.ru/, https://auction.msk.ru/, http://mos-meridian.ru/ и по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 14, этаж 2, пом. VIа, тел.: +7(993)911-43-48, e-mail: meridian.mos.obl@yandex.ru.