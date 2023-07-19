Три десятка предприятий будут работать на форуме «Агрополигон» в Подмосковье

Около тридцати предприятий общественного питания и торговли будут работать на форуме «Агрополигон», который пройдет в Домодедово. Об этом сообщили в Минсельхозпроде Подмосковья.

Научно-практическое мероприятие посвящено инновационным открытиям и использованию современных технологий в аграрной сфере.

Гостей и участников форума обеспечат питанием. Продукция будет предоставлена подмосковными производителями. Можно будет попробовать шашлыки, плов, хот-доги, шаурму, мороженое, чипсы, йогурты.

Также в рамках форума можно будет приобрести сладости от подмосковных производителей, сувениры и изделия из дерева.