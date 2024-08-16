Три грузопассажирских лифта смонтировал Серпуховский лифтостроительный завод для вокзала в Серпухове

Серпуховский лифтостроительный завод завершил монтаж трех грузопассажирских лифтов для нового пешеходного моста на железнодорожном вокзале в подмосковном Серпухове. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Примечательно, что все лифты спроектированы и изготовлены специально для серпуховского железнодорожного моста, учитывая архитектуру объекта и специфику предназначения. Грузоподъемность каждого — 1000 кг, вместимость — до 14 человек. В настоящее время проводятся пуско-наладочные работы.

«Мы постарались изготовить лифты для железнодорожного моста в сжатые сроки, соблюдая при этом строгие современные требования безопасности, надежности и комфорта», — заявил управляющий Серпуховским лифтостроительным заводом Леонид Черноног.

СЛЗ изготовил лифты по модели «ЭКО», которые также используются для замены в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов. Отмечается, что в первом полугодии этого года завод выпустил уже более шестисот лифтов данной модели.