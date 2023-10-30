Три российских оператора связи отменили плату за раздачу интернет-трафика

Мобильные операторы «Мегафон», «Билайн» и «Tele2» отменили плату за раздачу интернета с устройств, сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

Таким образом, указанные компании выполнили требования службы. Ведомство посчитало, что операторы, взымая плату за предоставление интернет-трафика, навязывают клиентам невыгодные условия договора. Возмущенные пользователи завалили ФАС жалобами, только за сентябрь поступило около 200 заявлений.

В ФАС отметили, что еще один крупнейший оператор вязи, компания МТС уведомил службу об отсутствии в своих действиях ущемления прав клиентов.